The annual Morton Open golf tournament was held Saturday (Aug. 1) at the Redwood Falls Golf Club.

The team of Jason DeRock, Greg Hennen, Angie Sandgren and Mark Frank won in a playoff over Brandon Kiel, Joe Simmons, Jim Koerner and Becky Reynolds with scores of 8-under 62.

2020 Morton Open team results

• 62- Jason DeRock, Greg Hennen, Angie Sandgren, Mark Frank

• 62 - Brandon Kiel, Joe Simmons, Jim Koerner, Becky Reynolds

• 63 - Wyatt Ege, Soup, Brian Greenslit, Mike Thompson

• 64 - Mike Ketchmark, David Tribble, Radar, Robin Schneider

• 64 - Nick Frank, Shay Allrunner, Kathy Mainer, Clark Stieve

• 64 - Travis Fluck, Eric Myers, Mark Wahldick, Jesse Hoffman

• 64 - John Seehausen, John Jang, Todd Beran, Kris Beran

• 65 - Chuck Crain, Shelly Franz, Jeff Schmidt, Tom Robinson

• 65 - Joe Rebstock, Dave Madsen, Dave Bruemmer, Jenny Myers

• 65 - Tom Ochs, Jeff Weilage, Troy Simmons, Chuck Robinson

• 66 - Scott Kodet, Drew Tribble, Jack Greenslit, Dave Frank

• 66 - Ken Rieke, John Koerner, Peyton Riebel, Betty Bennett

• 66 - John Jenniges, Mary Andreen, Andy Frank, Jared Haas

• 67 - Dylan Wright, Judy Schulte, Wendy Anderson, Phyllis Abbas

• 67 - Kory Schneider, Jake Gatzlaff, Dick Rebstock, Gail Woelfel

• 68 - Mike Bennett, Troy Mude, Carmen Prodoehl, Abbey Weilage

• 68 - Greg Henjum, Roy Ash, Mike Simmons, John Reynolds

• 68 - Quade Koerner, Walker Froehling, Gloria Greenslit, Baller

• 69 - Mark Oja, Bill Simmons, Pat Simmons, Jackie Rebstock

• 69 - Joey Kuglin, Travis Berg, Stan Abbas, Jenna Rebstock

• 70 - Jesse Jacobson, Tim Woelfel, Jenni Schmidt, Jake Olson

• 70 - Josh Frank, Jake Bruns, Harvey Prahl, Char Koerner

• 71 - Tom Anderson, Tweeter Crain, Eric O’Neil, Eric Colwell

• 71 - Fuzz Jensen, Andy Jacoby, Steve Riebel, Paige Loftus

• 71 - Andrew Simmons, Rick Koerner, Max Riebel, Gary Simondet