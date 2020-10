Ms. Wieser's kindergarten class

Ms. Wieser's kindergarten class at Sleepy Eye Elementary School, front from left: Jaxton Sample, Apollo Saari, Kayden Seifert, Roman Helget, Kolby Heyer, Kiara Martinez, and Amelia Konkol. Back row: Ms. Wieser, Aunizia Mills, Brinley Peterson, Bristol Nachreiner, Ava Todd, Jaycee Krebsbach, Robby Vazquez, and Ms. Scheiffert.