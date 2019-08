Minnewaska L 5-2

First Singles

Danielle Thorfinnson (Sr.) def. Hayden Winjum (So.) 6-4, 6-2

Second Singles

Catherine Tiedemann (Jr.) def. Alissa Thorfinnson (So.) 3-6, 6-4, 10-4

Third Singles

Karra Hanson def. Emma Osborn (So.) 6-4, 6-2

Fourth Singles

Halle Winjum (8th Grade) def. Addy Randt (So.) 6-2, 6-3

First Doubles

Greta Reichmann (Sr.)/Annika Randt (So.) def. Audrey Harbott (Sr.)/Hannah Lindemoen (So.) 6-3, 6-3

Second Doubles

Maddie Thorfinnson (So.)/Olivia Richards (So.) def. Halle Bruggeman (Fr.)/Emma Gunderson (8th Grade) 6-2, 6-3

Third Doubles

Annika Stensrud (Jr.)/Haylee Wildmann (Sr.) def. Macy Fee (Fr.)/Lily Groven (Fr.) 6-2, 6-2



Mound Westonka L 6-1

First Singles

Alex Welty (Sr.) def. Catherine Tiedemann (Jr.) 6-2, 6-2

Second Singles

Kate Velander (Fr.) def. Hayden Winjum (So.) 3-6, 6-4, 11-9

Third Singles

Sara Funderburk (Fr.) def. Halle Winjum (8th Grade) 7-5, 3-6, 11-9

Fourth Singles

Savannah Paul (7th Grade) def. Emma Gunderson (8th Grade) 6-3, 6-2

First Doubles

Grace Prchal (Sr.)/Lily Hames (Sr.) def. Emma Osborn (So.)/Hannah Lindemoen (So.) 6-4, 7-5

Second Doubles

Audrey Harbott (Sr.)/Halle Bruggeman (Fr.) def. Grace Peterson (Jr.)/Kali Wirth 6-3, 6-4

Third Doubles

Ellerie Anderson (So.)/Claire Russick (Sr.) def. Brekken Tull (8th Grade)/Macy Fee (Fr.) 6-3, 6-4



Aitkin W 4-3

First Singles

Catherine Tiedemann (Jr.) def. Ellie Jindra (Jr.) 6-2, 6-2

Second Singles

Abby Monse (Sr.) def. Audrey Harbott (Sr.) 7-5, 6-2

Third Singles

Hannah Lindemoen (So.) def. Kelsey Welle (So.) 6-3, 4-6, 10-4

Fourth Singles

Breanna Hines (Fr.) def. Brekken Tull (8th Grade) 7-6(7-5), 6-2

First Doubles

Hayden Winjum (So.)/Emma Osborn (So.) def. Brooke Hansen (Sr.)/Grace Janzen (So.) 6-3, 6-2

Second Doubles

Halle Winjum (8th Grade)/Emma Gunderson (8th Grade) def. Katelyn Welle (Fr.)/Sophie Ryan (So.) 6-2, 6-2

Third Doubles

Macy Paulbeck (Fr.)/Ashlyn Berg (So.) def. Macy Fee (Fr.)/Lily Groven (Fr.) 6-3, 7-6(7-5)